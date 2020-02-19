Altın küpesini İdlib'deki çocuklar için bağışladı

Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Akkaya köyünde yaşayan 13 yaşındaki özel eğitim öğrencisi Ayşegül Kasnakçı, Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağduru akranları için babasının doğum gününde aldığı altın küpeyi bağışladı.

İlçeye 24 kilometre mesafede, dağ köyü olan Akkaya'da ailesiyle yaşayan Ayşegül, televizyonda Suriye'nin İdlib kentinden, savaştan kaçarak Türkiye sınırına göç eden insanları izleyince çok etkilendi.

Bölgedeki savaş mağdurları için yardım kampanyası düzenlendiğini öğrenen Ayşegül, anne ve babasıyla konuşarak kampanyaya destek olmak için küpelerini bağışlama kararı aldı.

Babasıyla, köyde yaşayan öğretmen Ömer İnat'ın yanına giden küçük kız, düşüncelerini paylaşarak yardım istedi ve öğretmenle Kaymakamlığa giderek, babasının doğum gününde kendisine aldığı altın küpeyi, Çorum Valiliği öncülüğünde başlatılan "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" isimli kampanyaya bağışladı.

- "Onlar da bizim gibi okullarına gitsin, arkadaşlarıyla oynayabilsinler istiyorum"

Özel eğitim öğrencisi olan ve taşımalı eğitim ile her gün ilçe merkezindeki Şehit Murat Alıcı Ortaokuluna giden Kasnakçı, AA muhabirine, İdlib'de yaşananların kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Özellikle çocukların durumundan çok etkilendiğini vurgulayan Ayşegül, "Haberlerde onları görünce çok üzüldüm, duygulandım. O çocuklara çok acıdım. Haberleri izleyince anne ve babama söyledim, 'Ben de yardım etmek istiyorum.' diye. Ailem bana doğum günümde hediye olarak altın küpe almıştı. Ben de bu küpelerimi verdim." dedi.

Suriye'deki iç savaşın bitmesini istediğini dile getiren Ayşegül Kasnakçı, "Bir an önce savaş bitsin istiyorum. Onlar da bizim gibi okullarına gitsin, arkadaşlarıyla oynayabilsinler istiyorum. Hayatlarını sürebilsinler." diye konuştu.

Öğretmen Ömer İnat da Ayşegül'ün davranışı karşısında çok duygulandığını belirterek, "Geleceğimiz olan çocukların ne kadar büyük yüreklere sahip olduğunu, hiç tanımadığı insanlara elinden geldiği kadar yardımcı olacaklarını gördük. Bunlar bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ali Köksal, Ayşegül'ü okulunda ziyaret edip davranışından dolayı tebrik etti.

Ayşegül'ün ailesi ve öğretmenlerine teşekkür eden Köksal, "Ayşegül, necip Türk milletinin genlerinde bulunan yardımseverliğini göstermiştir. Bakanımızın da dediği gibi, önce eğitim. Burada güzel eğitim almış olduğunu gösterdi. Bizi gururlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2020, 12:58