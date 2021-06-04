Çapa motoru üzerine düşen kadın hayatını kaybetti

Çorum’da çapa motorunun devrilmesi sonucu ağır yaralanan 55 yaşındaki Nafia Şenel bugün hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre tarlalarına giderken eşinin kullandığı çapa motorunun devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan 55 yaşındaki Nafia Şenel 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Merhumun cenazesinin yapılacak otopsinin ardından Dodurga'nın Dikenli köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021, 23:46