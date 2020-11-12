Çinli yatırımcılara Dodurga’dan davet

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Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Türkiye’de faaliyet gösteren Çinli iş adamlarını ilçelerine yatırıma davet etti.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Çinli iş adamlarıyla bir araya gelen Başkan Aydın’ın ilçeye yapılacak yatırımlar için kredi desteği taahhüdü aldığı kaydedildi.

Dodurga’nın gelişmesi ve daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Mustafa Aydın, Ankara’da bulunan Türkiye-Çin Sanayi ve İş Adamları Derneği’ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Zhou Yan Quan’la görüşen Aydın, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantının verimli geçtiğini ifade etti. Ziyarette Çorum ve Dodurga’ya dair bilgiler veren Aydın, Çinli muhatabından destek sözü aldı.

Türkiye-Çin Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı Zhou Yan Quan ve beraberindeki Çinli yatırımcıları Dodurga’ya davet eden Başkan Aydın, “Programının uygun olduğu bir tarihte ilçemizi ziyaret edeceğini belirten Zhou Yan Quan, Dodurga’ya yatırım yapmak isteyen Çinli iş insanlarına kredi desteği sağlaacakları taahhüdünde bulundu. Önümüzdeki dönemde Dodurga’ya yatırım yapmak isteyen iş insanlarının muhakkak çıkacağına inanıyorum. Böylece memleketimize hem yeni yatırım hem de istihdam alanları kazandırmış olacağız.” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020, 19:38