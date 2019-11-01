Dodurga doğalgaza kavuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar doğal gazı vatandaşımızın ayağına getirmek için dünyanın etrafını 3,5 kez katettik hem de kazarak. Böylece 66 milyon vatandaşımızın kapısına kadar doğal gazı getirdik." dedi.

Çorum'un Dodurga ilçesine doğal gaz verilmeye başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin göreve geldiği gün "Her Şey Türkiye İçin" dediğini, 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra Türkiye'de her alanda büyük bir atılım, büyük bir reform gerçekleştirildiğini söyledi.

2002'de Türkiye'de sadece 6 şehirde doğal gaz kullanılabildiğine işaret eden Dönmez, "Düşünün ki İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlerin pek çok ilçesinde o dönem doğal gaz yoktu. Kim düşünürdü ki gün gelecek Çorum'a, Çankırı'ya, Trabzon'a, Van'a, Kars'a, Edirne'ye, hatta ilçelerine, beldelerine bile doğal gaz gidecek. İşte bu yüzden 'Hayaldi gerçek oldu.' diyoruz. İşte bu yüzden 'Yaparsa AK Parti yapar.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Şehirlerimizin hava kalitesi artıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gazla ilgili yaptığı her konuşmada, doğal gazı olmayan şehir kalmayacağını söylediğini belirten Dönmez, şöyle devam etti:

"İşte bu vizyon, bu kararlılık sayesinde hamdolsun bugün 81 ilimizin tamamı doğal gaza kavuştu. Bugün Hakkari'deki vatandaşımız da Edirne'deki vatandaşımız da aynı konfordan yararlanıyor. İkisi de bir düğmeyle evini ısıtıyor, ocağını yakıyor, suyunu ısıtıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Batıda ne varsa Doğuda da o olacak.' derken bunu kastediyordu. Batıda yaşayan da Doğuda yaşayan da aynı sosyal gelişmişlikten pay alacak. Hizmet ederken vatandaş ayrımı yoktur. Sen, ben, şu, bu yoktur. Mazeret, atalet, boş vermişlik yoktur. Birileri gibi milletin parasını, alın terini teröre ve terör örgütlerine peşkeş çekmek hele hiç yoktur. Milletin rahatı, memleketin menfaati vardır. "

Dönmez, doğal gaz kullanımı yaygınlaştıkça insanların hayat kalitesinin yükseldiğini dile getirerek, "Vatandaşlarımızın hayat standardı yükseliyor. Şehirlerimizin hava kalitesi artıyor. Nerede bir zamanların havası insanı hasta eden şehirleriyle Türkiye, nerede şimdiki Türkiye? Milletimiz her şeyin en iyisine layık. Bizlere bu aziz millete hizmet etme şerefi bahşeden Cenabıallah'a sonsuz şükürler olsun. Sobalı evde oturmak nasıl zordur çocukluğumdan bilirim. Annem erkenden kalkar, sobayı yakar, ertesi gün ilk iş o soğukta sobanın külünü boşaltır, tekrar yakardı. Kardeşlerim bu işin cefasını çeken analarımızın, hanım kardeşlerimizin hakkı değil midir bu rahatlık?" diye konuştu.

Doğal gaz 1987'de ülkede kullanılmaya başlandığında yıllık tüketimin 500 milyon metreküp civarında olduğunu, bugün ise Türkiye'nin yıllık yaklaşık 50 milyar metreküplük tüketimle dünyanın en büyük 18'inci, Avrupa'nın en büyük 4'üncü doğal gaz pazarı olduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Son dönemde hayata geçirdiğimiz doğal gaz depolama, FSRU ve LNG projeleriyle de sisteme esneklik kazandırdık. Yıllık 300 milyon metreküplük sisteme gaz verme kapasitesiyle tükettiğinden fazlasını sisteme verebilen bir altyapıyı kurduk. Hamdolsun, tüm bu yatırımlarla artık doğal gazda arz güvenliği sıkıntımız kalmadı. Yani bu kış vanalar kapanacak mı, gaz bitecek mi, kesinti olacak mı? tartışmaları Türkiye için bitmiştir."

- "15,7 milyon abonemiz var"

2018 sonu itibarıyla 81 il merkezine doğal gaz götürdüklerini söyleyen Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Dağıtım ve iletim ayağında ise 2003'ten bu yana yaklaşık 25 milyar lira yatırım yaptık. İlk günden bugüne kadar da 140 bin kilometrelik dağıtım şebekesi inşa ettik. Bu ne demek biliyor musunuz? Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar doğal gazı vatandaşımızın ayağına getirmek için dünyanın etrafını 3,5 kez kat ettik hem de kazarak. Böylece 66 milyon vatandaşımızın kapısına kadar doğal gazı getirdik. Bugün yaklaşık 15,7 milyon abonemiz var. Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde 50 milyondan fazla vatandaşımız aktif olarak doğal gazın konforundan faydalanıyor."

Bakan Dönmez, Çorum'a 2004 yılında doğal gaz verildiğini dile getirerek, "Bugün Çorum'da 130 bin 321 doğal gaz abonemiz var. Merkez, Alaca, İskilip, Osmancık ve Sungurlu'da yaşayan vatandaşlarımız uzun zamandır doğal gazı kullanıyor. Bu listeye bugün Dodurga'yı da ekledik hamdolsun." dedi.

Dodurga, Mecitözü ve Oğuzların da doğal gaz kullanmaya başlamasıyla doğal gaza erişim sağlayan vatandaş sayısının daha da artacağını belirten Dönmez, "Mart ayında Çorum'a geldiğimizde sizlere bir söz vermiştik. Dedik ki 'İnşallah yıl bitmeden Dodurga'yı doğal gazla buluşturacağız.' bugün Dodurga'ya verdiğimiz sözü başarmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

(AA)