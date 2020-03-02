‘Dodurga örnek bir tesise kavuşacak’

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Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Alpagut Dodurga Linyit (ADL) İşletmesi’nden Dodurga Belediyesi’ne tahsis edilen komplekste dönüşüm çalışmalarının başlayacağı bildirildi.

Düğün Salonu ve Toplantı Salonu gibi sosyal ve kültürel tesisleri bünyesinde bulunduracak olan kompleksle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Mustafa Aydın, tamir ve tadilat çalışmalarını içine alan dönüşüm projesi ihalesinin 23 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

‘DODURGALILAR’IN HAYALLERİ GERÇEK OLUYOR’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in onayı ile devri gerçekleştirilen komplekse spor alanı, misafirhane, sinema salonunu, düğün salonu ve toplantı salonu yapılmasının planlandığını anlatan Mustafa Aydın, “Dodurgalılar’ın bir hayalini daha gerçeğe dönüştürecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Projenin hayata geçmesi için büyük çaba harcadıklarını ve sonunda mutlu sona ulaştıklarını vurgulayan Aydın, Bakan Dönmez’in talimatıyla spor kompleksi yapılacak arazinin devrinin de gerçekleştiğini kaydetti.

Dodurga Belediyesi Sosyal ve Kültür Tesisleri’nin Çorum’un tüm ilçelerine örnek olacak bir proje olduğunu dile getiren Aydın, “Dodurga halkını Çorum’un ilçeleri arasında örnek olacak bir sosyal tesise kavuşturacağız. Yıllardır düğün salonu bekleyen vatandaşlarımızın, sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanabileceği, modern standartlarda bir tesisi en kısa zamanda halkımızın kullanımına sunacağız” diye konuştu.

Özlemle bekledikleri projenin hayata geçecek olmasından dolayı büyük bir heyecan yaşadıklarını belirten vatandaşlar ise Belediye Başkanı Aydın ve tüm emeği geçenlere şükranlarını ifade ettiler.