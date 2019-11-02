Dodurga'ya saha müjdesi!

Dodurga İlçesi’ne yapılacak olan futbol sahasının yer tahsisi sorunu çözüldü.

Çorum’un şirin ilçelerinden biri olan Dodurga dün doğalgaz hizmetinden yararlanmaya başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katıldığı görkemli törende ilçenin diğer talep ve sorunları da dile getirildi.

Göreve başladığı günden itibaren Dodurga için gecesini gündüzüne katan Belediye Başkanı Mustafa Aydın, törende yeni talepleri sıraladı. TKİ’ye ait ilçede atıl durumda bulunan sinema salonunun kendilerini tahsis edilmesi talebini Bakan Dönmez’e ileten Başkan Aydın, binanın kendilerine iletilmesi halinde düğün ve toplantı salonu olarak kullanmayı amaçladıklarını ve böylelikle ilçenin bir eksikliğinin daha giderileceğini dile getirdi.

Aydın, yine TKİ tesisleri içerisinde bulunan ve kullanılmayan futbol sahası alanına da yeni bir futbol sahası yapmak için tahsisini istedi.

Aydın’dan sonda kürsüye gelen AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Dodurga için tarihi bir gün yaşandığını belirterek, doğalgazın insanların yaşantısına kattığı kolaylıkları anlattı. 17 yıldır Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti iktidarı döneminden hayal olan bir çok hizmetin gerçeğe dönüştüğünün altını çizen Milletvekili Ceylan, Dodurga’nın da doğalgaz talebini kendilerine ilettiğini, yapılan girişimler ve görüşmeler neticesinden Bakanlığın da olur vermesiyle böylesi önemli hizmetin ilçeye kazandırıldığını kaydetti.

Dodurga’nın güzel insanlarının hizmetin en iyisine layık olduğunu söyleyen Milletvekili Ceylan, ardından da Belediye Başkanı Mustafa Aydın’ın taleplerine değinerek, “Sayın Bakanım, çok başarılı bir belediye başkanımız var. Dodurga’nın her derdiyle sorunuyla yakından ilgileniyor. Gençlerimiz için bir de futbol kulübü kuruldu. Kendileri bizden futbol sahası talebinde bulundular, ancak yer sıkıntısı var. Sizden ricamız, TKİ’ye ait futbol sahasının Spor Bakanlığına tahsisi konusunda kolaylık sağlamanız. Spor Bakanlığı saha yapmaya hazır. Siz yer tahsisini yapın, ben de tribünleri ve ışıklandırmasını üstleniyorum” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de sinema salonu konusuyla ilgileneceğini, ancak futbol sahası konusunda genel müdüre talimat verdiğini açıklayarak, “Genel Müdürümüz tahsis konusunda bir sıkıntı olmadığını söyledi, ben de buradan Dodurga’mıza futbol sahası hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez ve Milletvekili Ceylan’ın vaatleri tören alanında bulunan futbol kulübü sporcuları ve Dodurgalılar tarafından uzun süre alkışlandı.