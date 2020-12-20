Dodurga’da internet mağduriyeti

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Dodurga ilçesi Fatih Mahallesi İncirlik Sokak sakinlerinden Abdulkadir Yarbaşı, yaklaşık iki ay önce evlerinin yanındaki internet hattının koparıldığını söyledi.

“Durumu ilgililere bildirmemize rağmen aradan geçen sürede bir türlü çözüm sağlanmadı” diyen Abdulkadir Yarbaşı, iletişim kesintisinden dolayı uzaktan eğitim gören çocukların da canlı derslerden mahrum kaldığını ifade etti.

Yaşadıkları mağduriyetin bir an önce giderilmesini isteyen Yarbaşı, yetkililerden acilen çözüm beklediklerini sözlerine ekledi.