Dodurgalı çiftçinin azmi

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Dodurga ilçesinde çiftçilik yapan Selahaddin Sularoğlu (40), tarım alanındaki gayretli çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Tahıl üretiminin yanı sıra sebze ve meyve yetiştiriciliği alanında da önemli çalışmaları bulunan Selahaddin Sularoğlu, organik üretim konusundaki uygulamalarıyla da takdir topluyor.

İlçedeki tarım arazilerini en verimli şekilde değerlendirmek için kolları sıvayan Sularoğlu, fasulyeden bibere, domatesten patlıcana, çilekten asmaya, elma-armuttan ayvaya, vişneden kiraza, kavundan karpuza kadar onlarca ürün yetiştiriyor.

Bilgi ve tecrübesini geliştirmek için gerekli eğitimleri aldığını anlatan Sularoğlu, üretim kapasitesini her geçen yıl daha da arttırdığını söyledi.

Hasat ettiği ürünlerine gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade eden Sularoğlu, daha büyük hedeflerle tarımsal üretim faaliyetlerini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2021, 18:19