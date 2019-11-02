Dodurga’ya yapılacak 158 konutun ihalesi 26 Aralık’ta

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Çorum’un Dodurga ilçesine yapacağı 158 konut projesinin ihalesi 26 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Yeni konut üretim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Dodurga projesi için düğmeye bastı.

Dar ve gelirli aileleri ev sahibi yapan TOKİ, Çorum Dodurga projesinin ihalesini 26 Aralık tarihinde gerçekleştirecek.

2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin konut üretmeyi hedefleyen TOKİ'nin Çorum Dodurga projesinde konutların yanı sıra 1 adet cami de yer alacak.

Çorum ili Dodurga ilçesi, Esentepe Mahallesi 2. Etap 158 Adet Konut, 1 Dükkanlı Ticaret, 1 Adet Cami İşleri İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 26 Aralık 2019 tarihinde saat 15:00'de yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2019, 14:45