İlk ZİHA Çorum’da kullanıldı

FATİH BATTAR

Uygulama denemeleri geçtiğimiz yıl Samsun’un Bafra ilçesinde yapılan Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) teknolojisi ilk kez Çorum’da kullanıldı.

Tarnet'in Tarım Teknolojileri ve Ar-Ge çalışmaları sonucu özgün iş modeli ve teknolojik altyapısı ile 2020 yılında deneme çalışmaları tamamlananan Tarnet Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) teknolojisi ilk kez Çorum’un Dodurga ilçesindeki çeltik arazisinde uygulandı.

Tarım Kredi Kooperatifleri ile birlikte Çorum’un Dodurga'da ilçesinde uygulanan ilk ZİHA operasyonu başarı ile gerçekleştirildi.

TARNET AŞ Tarım Teknolojileri ve Ar-Ge ekipleri ile TAGEM'e bağlı enstitü müdürlükleri tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında yaklaşık 6 tane ZİHA Türkiye’de ilk kez Dodurga’da çeltik arazilerini ilaçladı.

ZİHA HAKKINDA

ZİHA ile yapılan ilaçlamada ürünlerin zayi olmazken, zirai ilaç kullanımı yarı yarıya azalıyor. Bu çiftçiler açısından giderlerin azalması anlamına geliyor. Bu da önemli bir kısmı ithal edilen zirai ilaç girdilerinin azalması anlamına geliyor.

Günümüzde konvelsiyonel yöntemler ile yapılan bitki koruma uygulamalarının olumsuz tarafları ve sonuçları bulunmaktadır. Örnek olarak traktör veya ilgili aracın arkasına bağlanarak yapılan bitki koruma yönteminde, bitki koruma ekipmanı ve makinesinin atmış olduğu sıvının çok az kısmının bitki üzerine tutunabilmesi ve geri kalan kısmının da toprağa ve başka arazilere dağılmasıdır.

Yine traktörün sıvı atma esnasında arazi üzerinde olması ürünü ezmekte, geri dönüşü olmayan zararlara ve ciddi verim kayıplarına sebep olmaktadır. Çevreye ve insan sağlığına yanlış yöntemlerin verdiği zaralar ise, üstünde durulması gereken diğer bir konudur.

ZİHA ile bitki koruma yönteminde ise atılan sıvı çok daha yüksek miktarlarda bitki üzerine tutunurken, yakıt masrafı girdi maliyetlerinden düşmekte, ilgili aracın veya traktörün ürüne vermiş olduğu zarar ortadan kalkmaktadır. Tamamen otonom bir şekilde dağıtım yapılabildiği için insan hatasına bağlı birçok faktör de devre dışı kalmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021, 20:26