Kızılkanat Camii yenilendi

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Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, ilçenin en büyük ibadethanesi olan Kızılkanat Camii’nin baştan sona yenilendiğini açıkladı.

Hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleşen tamir ve tadilat çalışmalarından bahseden Mustafa Aydın, caminin dün kılınan cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete sunulduğunu söyledi.

Doğalgaz dönüşümü gerçekleştirilen camide kalorifer yerine kombili ısıtma sistemine geçildiğini anlatan Aydın, zeminin laminat parkeyle kaplandığını, halıların da yenilendiğini kaydetti.

Tezyinatı ve boyası da yenilenen caminin giriş kapısının işlemeli ahşap kapıyla değiştirildiğini dile getiren Başkan Aydın, sosyal mecra hesabından yayımladığı mesafında maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020, 18:39