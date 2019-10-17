Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Tesisi’ne tam not

Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş, Dodurga’da 120 bin m² alan üzerinde 3.035.000 TL yatırım ile üretime başlanan Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Tesisi’nde incelemelerde bulundu.

Daire Başkanları Ercan Türktemel, Cengiz Budan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ile bir araya gelen Aktaş, böyle bir işletmenin bölge için iyi bir yatırım olduğunu söyledi.

Proje kapsamında kurulup, 2019 yılında ilk üretimini başarı ile yaparak ülke genelindeki tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan çiftçilerin fide ihtiyacını karşılayan tesisin, modern teknoloji ile donatılmış, bölgenin ilk ve en büyük tıbbi aromatik fide üretim tesisi olma özelliğini taşıdığını belirten Proje Koordinatörü Burak Durna, tesiste 2020 yılı için lavanta, adaçayı, biberiye, kekik, oğul otu, fesleğen, sarı kantaron, tıbbi nane, Alman papatyası ve çiftçiler tarafından talep edilen diğer ürünler için de üretim yapılacağını belirtti.

2020 HEDEFİ 2 MİLYON FİDE

Tesisle ilgili bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, “Her bir fide üretim döneminde 2 milyon fide üretim kapasitesine sahip olan tesisimizde 2020 yılı için üretim hedefimiz 2 milyon adet fide yetiştirmektir. 120 dekar alan üzerine kurulu olan tesis, 2400 m² serası ve 600 m² kapalı alanıyla bölgede hatta ülkede tıbbi aromatik fide yetiştiriciliğinde söz sahibi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ayrıca tesisimiz bölgedeki üreticilere örnek olarak tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine teşvik ediyor.” diyerek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından açılan tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimlerinde üreticilerin bu konu hakkında bilgilendirildiğini ve tesisteki uygulama alanları ile de üreticilerin desteklendiğini söyledi.

Pazarlama konusunda sorun yaşanmadığını belirten İl Müdürü Orhan Sarı, ana hedeflerinin her yıl ülkeye ithal olarak giren tıbbi ve aromatik fideleri, Dodurga’daki tesisten karşılamak olduğunu belirterek, kapasitenin arttırılarak ihracata yönelik gerekli çalışmaların yapılacağını da kaydetti.

Bakanlığın 44 ilde yürüttüğü Itri ve Tıbbi Bitkileri Geliştirme Projesi kapsamında temin edilecek fideler için bu tesisten yararlanılması gerektiğini belirten Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş, “Bakanlığımızın hedeflerine hizmet eden bu ve benzeri işletmelere desteklerimiz her zaman olacak.” dedi.

Aktaş, tesisin hayata geçmesinde emeği geçen Çorum Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ve Proje Koordinatörü Burak Durna’ya teşekkür etti.