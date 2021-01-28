FATİH BATTAR

'Bırakın Kızlar Okusun' projesi kapsamında Türkiye'de 19.Kütüphane Çorum'da açıldı.

Uluslararası “Bırakın Kızlar Okusun” Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında hayırsever işadamı Selim Kaya ve Proje Yönetiminin katkılarıyla hazırlanan Yıldırım Beyazıt İHO Hasan Kaya Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

Açılış, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hayırsever iş adamı Selim Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Uluslararası Bırakın Kızlar Okusun Sosyal Sorumluluk Projesi Yönetim Kurulu Başkanı Safiye Samyeli, Uluslararası Bırakın Kızlar Okusun Sosyal Sorumluluk Projesi Yönetim Kurulu Üyesi ve AXES Haber Yayın Yönetmeni Ebru Elmas Keser, Yazar, Şair ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Sevda Doğan Karakaş, Uluslararası Bırakın Kızlar Okusun Sosyal Sorumluluk Projesi Çorum İl Temsilcisi İbrahim Damar ve beraberindeki heyetin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Proje ilgili bilgi veren Uluslararası Bırakın Kızlar Okusun Sosyal Sorumluluk Projesi Yönetim Kurulu Başkanı Safiye Samyeli; "Ben okuyamadım. Benden sonra gelen nesle yardım etmeli ışık olmalıyım ki başka Safiye’ler de cehalet denen dişlinin çarkları arasında yok olup gitmesinler düşüncesi ile 'Bırakın Kızlar Okusun' projesi il il tüm Türkiye'de can bulacak. Kütüphanelerimizin 19'uncusunu 19 Plakalı Çorum'da açtık. Kütüphanemize gerek yaşamı, gerek kişiliği ile örnek bir insan olarak gösterilen, Çorum'un tanınmış eğitimci şairlerinden merhum Hasan Kaya'nın adını verdik. Merhum Hasan Kaya hocamın biyoğrafisini okuduğumda çok etkilenmiş ve "Ne mübarek bir insanmış yattığı yer nur gölü olsun" demiştim. Hakikaten de mübarek bir zat ki 19. kütüphanemiz 19 plakalı Çorum'a denk geldi. Tamamen bir tevafuk oldu ama çokda iyi oldu doğrusu. Yıldırrım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu "Bırakın Kızlar Okusun Hasan Kaya' kütüphanemizin oluşturulmasında bizlerden desteğini esirgemeyen Çorum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi'ye Milli Eğitim Şube Müdürümüz Arslan Arslan'a, kütüphanemizin sponsorluğunu üstlenen Selim Kaya'ya, Çorum il temsilcimiz İbrahim Damar'a, Yönetim Kurulu üyemiz Sevda Doğan'a, Almanya temsilcimiz Ebru Elmaskeser'e teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021, 17:17