29 TÜBİTAK projesini sergilediler

Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi’nde TÜBİTAK’ın desteği ile 4006 Tübitak Bilim Fuarı sergilendi.

Yoğun ilgi gösterilen fuara İl Milli Eğitim Vekili, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, müdür yardımcıları, öğrencilerin velileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Yapılan açıklamaya göre fuarda sergilenen 29 proje hakkında davetlilere bilgi verildi. Öğrenciler, poster, deney düzenekleri ve bilgisayar üzerinde yapılan sunumlarla projelerini tanıttı. Projeler, davetlilerden tam not aldı.

Okul Müdürü Savaş Başkan, “Öğrencilerimiz yeni fikirlerle bilimsel çalışma yöntemi kullanarak başarılı projelere imza attı. Emeği geçen tüm öğrencilere ve öğretmen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bundan sonra da okulumuzda öğrencilerimizi inceleme, araştırma, bilimsel çalışma ilgilerini destekleyen faaliyetlere devam edeceğiz." dedi.