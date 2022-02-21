5 Yıldız Kurs Merkezi eğitime başladı

M.BURAK YALÇIN

Yöneticiliğini Çorum’un tanınmış eğitimcilerinden Hayrulluh Layık’ın yaptığı Özel 5 Yıldız Kurs Merkezi Üçtutlar Mahallesi Stad 1. Sokak Numara:4(Ümit Kreşinin eski yeri) adresindeki binasında eğitime başladı.

Hız Yayınlarının kurucuları, Bülent Bahadır ve İbrahim Sakallıoğlu tarafından kurulan Özel 5 Yıldız Kurs Merkezi Çorum’da açıldı.

‘MERKEZİMİZDE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE VE LGS’YE YÖNELİK EĞİTİMLER VERİLİYOR’

Merkezin ortaokul öğrencilerine ve Lise Giriş Sınavlarına(LGS) yönelik eğitimler vereceğini ifade eden Hayrullah Layık, “Her öğrencinin ayrı bir dünya olduğuna inanarak çıktığımız bu eğitim yolculuğunda Çorum eğitim camiasına katkıda bulunmak istiyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin farklı ve güçlü yönlerini keşfetmek, öğrencilerimizde sorumluluk, başarı konusunda farkındalık oluşturmak ve sahip oldukları potansiyeli başarıya dönüştürerek hedefledikleri üniversiteyi-liseyi kazanmalarını sağlamaktır. Kurs olarak özellikle 7. ve 8. sınıfta eğitim öğretim gören öğrencilerin gelişimi üzerine odaklanıyoruz” dedi.

‘ÖĞRENCİLERİN ÇİFT KANATLI BİREYLER OLARAK YETİŞMESİ ÜLKENİN İSTİKBALİ İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR’

Konuşmasında 2023 eğitim vizyonuna atıfta bulunan Layık, öğrencilerin çift kanatlı bireyler olarak yetişmesinin ülkenin istikbali için önem arz ettiğinin altını çizerek, “Eğitim kurumunun temel çıkış noktası, bireyin kendini bilmesini ve tanımasını sağlamaktır. Çocuklar, ebeveynler ve öğretmenler, kendilerini ve çevrelerindekileri tanıdıklarında, birlikte gelişme imkânı doğacaktır” diye konuştu.

‘AMACIMIZ GENÇLERİ İYİ LİSELERE YERLEŞTİRMEK’

LGS’de okuduğunu anlamanın, mantık ve muhakeme yürütmenin çok önem kazandığını da vurgulayan Layık, “Kelime sayıları önceki sınavlara göre %125 arttı. Tüm bu köklü değişimler esnasında 5 Yıldız Kurs Merkezi olarak ortaokul öğrencilerinin gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Türk eğitim sisteminde çok iyi ve okul kültürü olan liseler var. Amacımız öğrencileri bu iyi liselere Çorumlu gençleri yerleştirmek” ifadelerini kullandı.

‘ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK BİR MERKEZ HAZIRLADIK’

“Öğrencilerimiz için parlak bir geleceğe yolculuğu 5 Yıldız Kurs Merkezi’nde sunuyoruz” diyen Layık, şunları söyledi: “Kurs merkezimiz tamamıyla ortaokul öğrencilerinin kullanımına hizmet etmektedir. Öğrencilerin okul sonrasında rahatlayacakları ve onların ihtiyaçlarına cevap verecek bir yer hazırladık. Bu bağlamda 12 kişilik özel sınıflar ve özenli bir bahçe, kafe oluşturduk. Ayrıca öğrencilerin haftalık olarak yaptığımız ölçme değerlendirme sınavları neticesinde eksik kaldıkları kısımlarda özel ders imkanı sağladık. Yapay zekâ ve dijital öğrenme alt yapısını da kullanarak LGS sürecinde öğrencilerin yanında olacağız.”

HAYRULLAH LAYIK KİMDİR?

Özel öğretim camiasında uzun yıllardır görev yapan Hayrullah Layık, 1987 yılında Çorum’da doğdu. Doğu Akdeniz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Aynı üniversitede Osmanlı Edebiyatı üzerine lisansüstü çalışmalarda bulundu. Uğur Dershanesi ve Sınav Dershanesinde öğretmen ve eğitim koordinatörü olarak çalıştı. Özel Platin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde müdür yardımcılığı ve müdürlük yaptı. Akabinde Özel Çorum Ada Ortaokulu kurucu müdürlük görevinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2022, 20:03