60 kütüphanenin açılışı yapıldı

M.BURAK YALÇIN

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021 yılı 'Kütüphenesiz Okul Kalmasın' projesi kapsamında Çorum'da yapılan 60 kütüphanenin toplu açılış töreni yapıldı.

Merkez Yatılı Bölge Ortaokulunda gerçekleşen programa Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, öğremenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, 60 kütüphanenin 58’inin MEB’in gönderdiği ödenekle, 2’sinin de hayırseverlerin yardımı ile faaliyete geçtiğini belirterek, “Çorum Belediyesi’nin de 2021 yılından bugüne kadar faaliyete geçirmiş olduğu 35’e yakın kütüphane var. Onları da ayrı bir programla açacağız” dedi.

Okumanın, öğretmenin, daha donanımlı hale gelmenin yolunun kütüphanelerden geçtiğini aktaran Vali Çiftçi, “İlk emri oku olan bir dinin mensuplarıyız. Okumanın, öğretmenin, kendimizi daha donanımlı hale getirmenin yolu kütüphanelerden geçiyor. Bizlere düşen görev, bu kütüphaneleri açtıktan sonra daha da zenginleştirmek, daha fazla kitaba yer vermek. Kısacası öğrencilerimizn burada daha da fazla vakit geçirmelerini sağlamak” diye konuştu.

Vali Çiftçi’nin konuşmasının ardından 60 kütüphane diğer okullarında zoom uygulaması üzerinden katılımıyla toplu şekilde açıldı.