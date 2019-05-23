Alaca MYO’da Android semineri

Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulunda Mobil Uygulama Geliştirme (Android) semineri verildi.

Seminere konuşmacı olarak katılan Öğr. Gör. Selim Özdem sunumda, kodlama eğitimi geleceğimiz için bu dönemde belki de üzerinde en çok durulması gereken konular arasında yer alması gerektiğini belirtti.

Tablet, telefon gibi mobil cihazların kullanımının artmasının yanında ev ve iş ortamında kullanılan cihazların da mobil cihazlarla etkileşim içinde olduğunu kaydeden Selim Özdem, “Bu durum mobil programlamanın önemini biraz daha artırmaktadır” dedi.

Seminerde öğrencilerle mobil programlama aşamaları hakkında temel düzeyde eğitim verilip örnek bir uygulama yapıldı ve yapılan uygulama tablete yüklendi.

Selim Özdem, sunum sonrasında dinleyicilerden gelen soruları cevapladı. Seminerin sonunda ise Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Bahat Comba Selim Özdem’e teşekkür belgesi takdim etti. (Haber Merkezi)