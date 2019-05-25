Atatürk ve gençliği konuştular

TED Çorum Koleji Ortaokul öğrencileri tarafından Milli Mücadelenin 100. yılı kapsamında ‘Atatürk ve Gençlik Paneli’ düzenlendi.

Geçtiğimiz Perşembe günü okulun konferans salonunda gerçekleştirilen konferansa öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Yapılan açıklamaya göre, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Burcu Esma Ersoy öncülüğünde düzenlenen panelde 8. sınıf öğrencileri Ece Bulut, Arın Akpınar, Yaren Özdemir, Ceylin Altıaylık, Elifnaz Yılmaz, Hikmet Ozan Kaya ve Murat Efe Çalbıyık konuşmacı görevini üstlenirken, panelin moderatörlürlüğü TED Çorum Koleji Genel Koordinatörü, Lise Ortaokulu Müdürü Aydın Ünal tarafından yapıldı.

Ortaokul öğrencileri gözüyle ‘Atatürk ve Gençlik’ konulu panelin sonunda katılımcılara TED Çorum Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Dalgıç tarafından Teşekkür Belgesi takdim edilirken panelin geleneksel hale geldiği izleyiciler ile paylaşıldı.

(Haber Merkezi)