Bahçelievler İlkokulu’nun ihalesi yapıldı

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilen Bahçelievler İlkokulu’nun yeniden yapılma ihalesi 1 Şubat’ta gerçekleştirildi.

2020 yılı Temel Eğitim Yatırım Programına alınan Bahçelievler İlkokulu mevcut binası Mayıs ayında yıkımı gerçekleştirilmişti.

Yeni Bahçelievler İlkokulu 20 derslikli ve 5 kattan oluşacak. 2 adet atölye, 1 adet laboratuvar ve 1 adet destek eğitim odası yapılacak. Taban alanı 945 m2 olmak üzere toplam inşaat alanı 3968 m2 olarak inşa edilecek.

Konu ile ilgili İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada; “Çorum İl Özel İdaresi tarafından Merkez Bahçelievler İlkokulu yeni bina yapımı işi ihalesi 01 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, toplam 40 adet firma dosya satın almış ve ihaleye 25 adet teklif verilmiştir. Yapılacak inceleme ve değerlendirme sonunda en avantajlı teklifi veren yüklenici ile sözleşme imzalanacaktır. İhale süreçleri dikkate alındığında itiraz olmadığı takdirde Mart ayı içerisinde sözleşme imzalanarak temel atılması planlanmaktadır. İşin süresi 360 gün olup, 2021-2022 yılı ikinci yarısına yetiştirilmesi hedeflenmektedir.” denildi

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 12:27