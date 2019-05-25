Bahçeşehir Koleji coşkuyla kutladı

Kurtuluş Mücadelesi’nin başladığı 19 Mayıs 1919’un 100. yıldönümü dolayısıyla Türkiye’nin her yerinden 2 bin 500 Bahçeşehir Koleji öğrencisi, Samsun’da buluştu.

Çorum Bahçeşehir Koleji idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri, Kurtuluş Mücadelesi’nin yandığı şehir Samsun’da, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakarak, fener alayı ve konserle 19 Mayıs’ı coşkuyla kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılında Ttürk gençliğine armağanı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Çorum Bahçeşehir Koleji Türk Dili ve Edebiyatı ve Müzik Zümresi tarafından lise öğrencilerinin katılımıyla okulun konferans salonunda çoşkulu bir programla kutlandı.

Programı, Cumhuriyetin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Lise Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla gençlere, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Gençliğine armağanı olan ve ‘doğum günüm’ diyerek büyük anlam yüklediği 19 Mayıs’ın Türk ulusu için ne kadar önemli olduğunu ve bu doğrultuda yürümenin bir görev ve sorumluluk olduğunu söyledi. Atatürk ilke ve inkılapları ışığında yeni neslin, dünya barışına katkıda bulunacağını dile getirdi.

Tören, İngilizce sunum, şiirler, ‘Sarışın Bir Kurda Benziyordu’ adlı oratoryo ve Gençlik Orkestrası’nın şarkıları ile devam etti. Marşlarla ve coşkuyla geçen program büyük alkış topladı

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2019, 14:15