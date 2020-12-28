Bahçeşehir Koleji’nden online Sanat Günleri

Çorum Bahçeşehir Koleji öğretmenleri, uzaktan eğitim sürecine bir yeni projeyi daha dahil etti.

Uzaktan eğitim sürecinde yapay zeka platformu Metodbox ve canlı ders anlatımları ile farkındalık yaratan Bahçeşehir Koleji, bir yandan da sanat ve müzik programları ile Çorum halkı ile buluşuyor.

İlk programlarını geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirdiklerini ifade eden Bahçeşehir Koleji Okul Müdürü Yasin Haboğlu, “Pandemi süreci sebebiyle sınırlanan yaşam şartları birçoğumuzu dört duvar arasında teknoloji ile baş başa bıraktı. Sağlık tedbirleri kapsamında sosyalleşmenin en aza indiği bu süreçte, çocuklarımızın ve gençlerimizin psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarına alternatif çözüm arayışları içerisine girdik. Teknolojiyi faydalı kullanabilme, seviyeli programlar ve musiki ile çocuklarımızı biraz olsun rahatlatabilme adına ‘Sanat Günleri’ adlı programı yapma kararı aldık.” dedi.

Öğretmenlerin alanlarında yetenekli olduğu kadar sanat alanında da yetenekli olmalarının süreci daha kolay hale getirdiğini ifade eden Haboğlu, “Her programda farklı güncel konular ve konseptlerle güzel bir söyleşi ve tatlı bir musiki yapmayı planladık. Programlarımızı bilinçli olarak amatör bir ekipmanla canlı performans olarak yapıyoruz. Bu da bizi sahada daha samimi ve canlı tutuyor. İlk programımızı cumartesi günü saat 21.00’de yaptık. Televizyonda reytingi çok yüksek bir program olmasına rağmen 1000’in üzerinde seyirci izlemesi de bizleri çok mutlu etti. Emeği geçen tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hemşehrilerime teveccüh gösterip bizleri sabır ve anlayışla dinledikleri için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.