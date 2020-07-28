Bahçeşehir’e yeni müdür

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Çorum Bahçeşehir Koleji İlköğretim Müdürlüğü’ne Yasin Haboğlu getirildi.

Anaokulu-İlkokul-Ortaokul Müdürü olarak görev yapacak olan Yasin Haboğlu, “Bahçeşehir markasını Çorum’da yaşatacağız” dedi.

Mesleki kariyerinde 10. yılı geride bırakan Haboğlu, “52 yılını doldurmuş bir eğitim grubu içerisinde yer almak ve 2020-2021 eğitim öğretim yılında Çorum Bahçeşehir Koleji çatısı altında İlköğretim Müdürü olarak görev alacak olmaktan dolayı kıvanç duyuyorum” diye konuştu.

Bahçeşehir Koleji’nin yeni sezona hazır olduğunu vurgulayan Haboğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Çorum'da 2016 yılı itibari ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Bahçeşehir Çorum Kampüsü, 4 yıldır '’Genel Müdürlük’ bünyesinde ‘Merkezi Ortak Programları’ ile 21. yüzyılın eğitimini şekillendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dünyanın ve ülkemizin birçok yerinde kampüsleri olan; ülkemizin eğitim sistemine yön veren, Türkiye'de 7 bölge, 60 il, 128 kampüs ile hizmet veren Bahçeşehir Koleji'nin büyüyen organizasyon yapısı içinde, yeniliğe, gelişime ve aydınlık geleceğe yürüyen, fikri, irfanı, vicdanı hür nesiller yetiştirmek amacı ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel'in de belirttiği gibi, ‘Yapay zekaya hakim olanlar yarının dünyasına hakim olacaktır’ anlayışı ile ‘Stem+A, Master Junior, Master6, KAREM, METODBOX ve yerli ve milli Uzaktan Eğitim Video Konferans Programı (SMEET) üzerinden eğitim öğretim sürecinde vizyonel bir anlayışla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu vizyonu Çorum'da yaşatabilmek ve kaliteli eğitimi her çocuğumuza ulaştırabilmek için elimizden gelen gayreti tüm ekibimizle birlikte gösteriyoruz.

Bu sene 8. sınıflarımızın LGS sınavında göstermiş olduğu başarının da yapay zeka tabanlı uyguladığımız platformun etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum.

LGS'de ‘'Yapay Zeka’ ile hazırlanan öğrencilerimiz Türkiye genelinde 23 birinci çıkartırken; Çorum kampüsümüzde yüzde 0,00 ile yüzde 5'84'lük dilim içerisinde 34; yüzde 5,84 ile yüzde 13 dilim arasında 16 öğrencimizin olması uyguladığımız programlar ve sunulan kaliteli eğitimin geri dönütü olarak değerlendiriyorum.

Öğrencilerimizin 8. sınıfta göstermiş olduğu bu başarıyı Bahçeşehir Koleji Anadolulu Lisesi bünyesinde 12. sınıfa kadar taşımak; öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirmesi adına BAU Global Eğitim Ağı’nın bir parçası olan Bahçeşehir Üniversitesi ile taçlandırmak istiyoruz.

Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirtmiş olduğu eğitim-öğretim takvimi doğrultusunda 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak şekilde hazır hale getirilmiş; sağlık ve sosyal mesafe tedbirleri en ince detaylarına kadar kurumsal anlamda denetimleri yapılmıştır. En büyük referansımız pandemi süreci boyunca öğrencilerimize sunduğumuz ‘online hizmet’; mentor öğretmenlerimizin ve rehber öğretmenlerimizin öğrenci takip süreci olmuştur.

Bu süreçte velilerimizin kurumumuza olan güveni, teveccühü ve desteğinden ötürü ayrıca teşekkürlerimi iletmek isterim. 2020-2021 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimiz ve velilerimiz için hayırlı olmasını diliyor; Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel'e, İcra Kurulu Başkanımız Hüseyin Yücel'e , Genel Müdürümüz Özlem Dağ'a, Karadeniz Bölge Koordinatörümüz Savaş Boyar'a desteklerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum.”