Bakan Selçuk 115 milyon liralık 24 eğitim tesisinin açılışını yaptı

FATİH BATTAR

Çorum merkez ve ilçelerde yapımı tamamlanarak hizmete giren 24 eğitim tesisinin açılışı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Çorum’a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sungurlu’da öğretmenlere yönelik aşı çalışmasını başlattıktan sonra Çorum’da Hacı Bektaş Veli Ortaokulu’nda 115 milyon liralık 24 eğitim tesisinin açılış törenine katıldı.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, okul idareci öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törende bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı; “İlimizde 15 Şubat’tan itibaren eğitim-öğretime başlayan öğrencilerimizin oranı %9.5. 1 Mart’tan itibaren de 50 bin öğrencimiz eğitime başlayacak ve eğitim-öğretime katılacak öğrenci sayısı %60’a çıkacak. Yatırımların Çorum’a kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.” dedi

Çorum’da 2 yılda 21 yeni okul yapıldığını ifade eden AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti iktidarı döneminde eğitimde Çorum’a toplam 350 milyon liralık yatırım yapıldığını açıkladı.

Çorum’da öğrencilerin daha rahat ve konforlu mekanlarda eğitim görmeleri için 2 yılda 21 okul, 1 Bilim Sanat Merkezi ve 1 Spor Salonu’nu tamamadıklarını belirten Ceylan; “2003 yılında Çorum’da eğitim neredeydi, bugün nerede? 19 yılda 132 okul binası, 13 Spor Salonu, öğretmenler için de 100 adet lojman yaptık. Yatırımlarımız bitmeyecek.” şeklinde konuştu

Vali Mustafa Çiftçi de 24 eğtiim tesisinin Çorum’a hayırlı olması temennisinde bulunarak, tesislerin Çorum’a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

ZİYA HOCA’YA YOĞUN İLGİ

Konuşmaların ardından 24 eğitim tesisinin açılışı için kurdele kesimi yapıldı. Ardından Bakan Selçuk öğretmenlerle bir araya gelerek onları dinledi. Bakan Hacı Bektaş Veli Ortaokulu’ndan sonra Şehir Onur Bakbak İlkokulu ve Karşıyaka İlkokulu’nu da ziyaret etti.

Yoğun ilgi ile karşılaşan Bakan Selçuk, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin selfie isteklerini kırmadı.