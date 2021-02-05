Belediye’den 8 bin öğrenciye deneme seti desteği

M.BURAK YALÇIN

Eğitime destek vermeye devam eden Çorum Belediyesi, LGS, AYT ve TYT sınavlarına girecek 8 bin öğrenciye dağıtacağı deneme setini düzenlenen törenle Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

Bugün Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen teslim törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve okul müdürleri katıldı.

SARI: EĞİTİMİN HER ALANINDA BELEDİYE BAŞKANIMIZIN DESTEĞİNİ GÖRÜYORUZ

Törende konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, eğitimin her alanında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın üstün desteklerini gördüklerini belirterek, “Daha önce 250 tablet teslim almıştık, öğrencilere ulaştırdık. Şimdide 4 bin adet 8. Sınıf, 4 bin adette toplam 8 bin adet olmak üzere LGS, AYT ve TYT sınavlarına yönelik deneme setlerini bugün teslim alacağız. Bizde müdürlerimiz aracılığıyla öğrencilere ulaştıracağız” dedi.

‘ÖĞRENCİLERE CİDDİ KATKI SUNACAĞINA İNANIYORUM’

Teslim edilen deneme setinin öğrencilere ciddi katkı sunacağının altını çizen Yakup Sarı, “Geçen sene yaptığımız LGS, YKS analizlerinde ciddi bir ivme kazandık. Bu çalışmalar Çorum’un eğitimine, gençliğine ve milli, manevi değerlere sahip gençler yetişmesine katkı olacak. Çorum’un eğitim kalitesinin artmasında başkanımızın üstün hizmetleri var. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘GÜZEL BİR İŞBİRLİĞİ YAKALADIK’

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise son dönemde milli eğitim camiası ile safları daha da sıklaştırdıklarını ve güzel bir işbirliği yakaladıklarını dile getirerek, “Pandemi döneminde dezavantajlı gruplar çok sıkıntı yaşadı. İnternet, tablet imkânsızlığı gibi. Eğitim eşitliği noktasında bir takım sıkıntılara neden oldu. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 500 bin tablet dağıtımı kapsamında şehrimize de bir kısım tablet geldi. Bizde Belediye olarak sürece 250 tabletle destek verdik ve teslim ettik” ifadelerini kullandı.

‘KARINCA KARARINCA KATKIMIZ OLSUN İSTEDİK’

Belediye olarak karınca kararınca öğrencilerin eğitimine destek vermek istediklerini vurgulayan Başkan Aşgın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Sınava hazırlanan öğrencilerimiz var. Piskolojik olarak öğrencilerimiz rahat değil. Sınava girmenin stresi var. Biz Belediye olarak yine karınca kararınca az da olsa bu öğrencilerin başarıları için fiili ve kalbi dua ettğimizi ve şehrimizde hem LGS de hem de üniversiteye hazırlık anlamında AYT ve TYT’de başarılı olan her bir çocuğun kendi çocuğumuz gibi mutlu olacağımızı onlara gösterelim istedik. Ne kadar 8. sınıf varsa tamamını ne kadar AYT ve TYT’ye girecek son sınıf öğrencisi varsa tamamını ayırt etmeden toplam 8 bin deneme setini bu törenle Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ediyoruz.”

Konuşmaların ardından Başkan Aşgın, deneme setlerini İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’ya teslim etti.