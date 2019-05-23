BİLSEM’in projeleri görücüye çıktı

FATİH BATTAR

Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM)’nin bu yıl 5.’sini düzenlediği TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı dün gerçekleştirdi.

BİLSEM’in yeni binasında gerçekleştirilen TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışına Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, BİLSEM Müdürü Sadık Efe, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Dikkat çeken projelerin yer aldığı sergi açılışı öncesi bir konuşma yapan Okul Müdürü Sadık Efe; “Okulumuz 2008 yılından itibaren açılmış ve 355 öğrenciye hizmet vermektedir. Hedefimiz sadece Bilsem öğrencileri değil, bir bilim merkezi olarak Çorum’un tüm öğrencilerine katkı sunmaktır. Bu amaçla da yürütmüş olduğumuz faaliyetlerin yanı sıra bilimi ve bilimsel düşünceyi toplumun her kesimine yaygınlaştırma çalışmaları yapmaktayız. Bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Öğrencilerin ürettikleri bilimsel bilgileri arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ve ilgi duyan herkesle paylaşmalarını sağlayacak eğitici, öğretici ve eğlendirici bir ortam oluşturmaktadır.” dedi

Konuşmaların ardından 98 öğrencinin 18 öğretmen danışmanlığında Matematik, Fen Bilimleri, Teknoloji Tasarım ve Görsel Sanatlar alanlarında hazırladığı 35 projenin açılışı gerçekleştirildi. Katılımcılar öğrencilerin hazırladığı projeleri gezerek bilgi aldı.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2019, 16:33