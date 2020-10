BiNot Kurs Merkezi Çorum'da

Çorum’da 9 yıldır eğitim faaliyetini sürdüren Çorum Mega Hafıza, bünyesine BiNot Kurs Merkezi’ni de dahil etti.

Merkez hakkında bilgi veren Çorum BiNot Kurs Merkezi Kurucusu Sezer Keçeli, “BiNot 30 yıllık tecrübesi ile birinci sınıf düzeyinden üniversiteye hazırlık kaynaklarına kadar, öğretmen ve öğrencilerin en çok tercih ettiği yayınları, kaliteli hizmet, rehber ve öncü yaklaşımları ile eğitim sektöründe Türkiye’nin önde gelen markasıdır. Yayıncılıktan kurs merkezlerine kadar uzanan hizmet yelpazesinin her aşamasını, titizlikle kurgulayan BiNot markasının arkasında uzman ve tecrübeli yazarlarından oluşan Türkiye’nin en güçlü yayın kurulu bulunmaktadır. Bu sayede değişen müfredat ve konuları sürekli takip edebiliyor, her ders, sınıf grubu ve sınav için anında çözümler üretiyor ve güncel müfredata entegre oluyoruz.” dedi.

DİJİTAL ALT YAPI, ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ

Türkiye’nin en sağlam dijital alt yapısına sahip olduklarını vurgulayan Keçeli, “BiNot Yayınları, sadece basılı değil dijital platformlarda da öğrenciler için her zaman kaliteli sistemler ve içerikler üretir. Cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi tüm platformlardan kolayca erişebilirsiniz. Yenilikçi yapısıyla eğitim alanında her zaman önde gelir. Her biri Binot Kurs Merkezleri program ve uygulamalarına özel olarak hazırlanmış, yayınlarımız ve her ayrıntısı düşünülmüş içeriklerle donatılmıştır. Öğrencilerimizin seviyelerine göre kolay, orta ve zor olarak üç aşamada uyguluyoruz. Zorluk aşamalarının kontrollü olarak yükseltilmesi sayesinde, öğrencilerimiz öğrenim süreçlerini daha kolay tamamlıyor. Programın en iyi özelliklerinden biri de kullanım ekranının sade olmasıdır.” ifadelerine yer verdi.

ÜCRETSİZ DENEME SINAVLARI

Binot Kurs Merkezi’ni daha yakından tanımak isteyenlerin, 3 hafta içerisinde düzenleyecekleri ücretsiz deneme sınavlarına davet eden Keçeli, “Ücretsiz deneme sınavlarımız, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar düzeyinde yapılacaktır. Ücretsiz deneme sınavlarına katılmak isteyenler, Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi numara 30/A adresinde bulunan kurs merkezimize bizzat başvurabilir ya da telefonla kayıt yaptırabilirler.” dedi.