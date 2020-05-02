Canlı yayında Bakan Selçuk’un doğum gününü kutladılar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü camiasıyla buluştu. Youtube ve Zoom üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen yayında, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve öğretmenler Bakan Selçuk’un doğum gününü açtıkları dövizlerle kutladılar.

Öğretmenlerin zor zamanlarda güzel işler yaptığını belirten Bakan Selçuk, bütün öğretmenlere gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ederek; “Değişen dünyaya çocuklarımızı iyi hazırlamamız gerekiyor. Eğitimde hep birlikte daha iyi yerlere geleceğiz. Yeter ki niyetimiz iyi olsun.” dedi

Birlik ve beraberliğin önemi, zümrelerin iş birliği içerisinde olması gerektiği, bakanlık olarak neler yaptıklarını kısaca anlatan Selçuk, öğretmenlerimize söz hakkı vererek, yaşanan salgın süreci içinde neler yapıldığı hakkında bilgi aldı.

Yayın süresince öğretmenlerin sorularını da yanıtlayan Selçuk, bir buçuk saat süren canlı yayının sonunda tüm buluşmalarında bir gelenek hâline gelen öz çekimi ekranları arkasına alarak yaptı.