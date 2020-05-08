Çevre illerdeki okulların ihtiyaçlarını Çorum karşılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birlği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında Çorum’da ‘Proje Okulu’ olarak belirlenen Şehit Emin Güner Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci masası ve sandalyesi imalatı yaparak çevre illerdeki okulların ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Vali Mustafa Çiftçi Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi döner sermaye işletmesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Ders Aletleri Yapım Merkezi tarafından verilen siparişleri yerinde inceledi.

Çalışamalarla ilgili Vali Çiftçi’ye bilgi veren Okul Müdürü İbrahim Ayaz, 10 bin adet öğrenci sıra ve masası ile 584 takım öğretmen masası ve sandalyesi yapımının devam ettiğini belirterek, bu kapsamda 10 bin sıra ve masanın metal ve ahşap işçiliğinin öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılandığını söyledi. Ayaz, toplam maliyetin ise 980 bin TL’yi bulduğunu ifade etti.

Vali Çiftçi, Çorum ve çevre illerin okulları İçin öğrenci masası ve sandalyesi imalatı yapan öğrencileri ve okul yönetimini tebrik etti.

Vali Çiftçi, Okul Müdürü İbrahim Ayaz ile birlikte motor atölyesinde Mercedes-Benz Türk A.Ş. tarafından okula hibe edilen kamyon ve malzemeleri, metal atölyesinde yeni alınan cihazları inceledi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 13:07