Çorum 4 yeni okula kavuşuyor

Çorum, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı’yla birlikte 4 yeni okula daha kavuşuyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan ve Çorum İl Özel İdaresi tarafından ihale edilen 3 ortaokul ve 1 ilkokul binasının yapımında sona gelindi.

Edinilen bilgilere göre, Buharaevler Mahallesi Manas Parkı yanındaki eski Bekir Aksoy İlkokulu yerine 24 derslikli yeni bir ilkokul, Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi’ndeki eski Yıldırım Beyazıt İlkokulu yerine 16 derslikli İmam Hatip Hatip Ortaokulu, Çorum Atatürk Lisesi arkasına 16 derslikli yeni bir ortaokul ve Karşıyaka Ortaokulu’na ise 16 derslikli yeni bir bina yapıldı.

23 milyon 500 bin TL’ye mâl olan eğitim yatırımları kapsamında Çorum, yaklaşık 2 bin öğrencinin öğrenim göreceği toplam 72 yeni derslik kazanmış olacak.

Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlâk Şubesi tarafından takip edilen inşaa çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, Çorum şehir merkezinde nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki 4 okul daha ikili eğitimden tam gün eğitime geçme imkanına kavuşacak.

NECMETTİN ERBAKAN İHO ÖĞRENCİ KABULÜNE BAŞLADI

Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi’nde inşaası tamamlanan Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu (İHO) yeni sezon öncesi öğrenci kayıtlarına başladı.

Eski Yıldırım Beyazıt İHO yerine inşaa edilen 16 derslikli binasında eğitim verecek olan okulda Z kütüphane, spor salonu, konferans salonu, laborutavurlar, tatbikat mescitleri ve kantinin yanı sıra idari bölümler yer alacak.

BUHARAEVLER YENİ BİR İLKOKULA KAVUŞUYOR

Buharaevler Mahallesi Manas Parkı yanındaki eski Bekir Aksoy İlkokulu yerinde yapımına başlanan 24 derslikli yeni ilkokul inşaasında son aşamaya gelindi.

Eylül ayına kadar eğitim-öğretime hazır hale gelmesi planlanan binada spor salonu, konferans salonu, Z kütüphane, resim ve müzik atölyeleri, fen ve teknoloji laboratuvarı, anasınıfları, kantin ve idari bölümler yer alacak.

Buharaevler’deki ikili öğretim sıkıntısına çözüm sunacak yeni okulun, öğrenci kayıtlarının ise Asya Kent yanındaki Bekir Aksoy İlkokulu mevcut binasında devam ettiği öğrenildi.

KARŞIYAKA ORTAOKULU’NA YENİ BİNA

Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Karşıyaka Ortaokulu’nun eski binası, yapılan deprem analizi sonucunda dayanıksız bulunmuş ve yıkım kararı uygulanmıştı.

Geçen yıl inşaasına başlanan 16 derslikli yeni binanın ise 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı’nda öğrencileriyle buluşacağı belirtildi.

Eğitim-öğretimdeki güncel ihtiyaçlar düşünülerek projelendirilen binada Z kütüphane, spor salonu, konferans salonu, laborutavurlar ve kantin ile idari bölümler yer alacak.

KARAKEÇİLİ TAMAM, GÜLABİBEY SENEYE HAZIR

Çorum Atatürk Anadolu Lisesi arkasında yer alan 16 derslikli Karakeçili Ortaokulu binası inşaasında sona yaklaşıldı.

23 Nisan Ortaokulu ek binası olarak planlanan binanın bu yıl eğitime açılmasıyla birlikte bölgedeki derslik ihtiyacı son bulmuş olacak.

Öte yandan Gülabibey Mahallesi Kapaklı mevkiinde yapımına başlanan 16 derslikli Gülabibey İlkokulu inşaası da sürüyor. Mevcut koşullarda yüzde 60’ı tamamlanan inşaatın 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı’na kadar bitirilmesi hedefleniyor. Gelecek yıl açılması beklenen okulun eğitime sunulmasıyla birlikte Yavuz Sultan Selim İlk ve Ortaokulu’nun da normal eğitime geçmesi planlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2020, 18:48