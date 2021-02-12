Çorum'da 10 bin 869 öğrenci yüz yüze eğitime başlayacak

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, salgın koşullarının hafif seyrettiği ya da virüsün hiç görülmediği köy ve benzeri yerleşim yerlerinde okulların 15 Şubat’ta başlayacak yüz yüze eğitime hazır olduğunu söyledi.

Çorum’da 53 birleştirilmiş sınıfta 552 öğrenci, 46 ilkokulda 3446 öğrenci, 55 ortaokul ve İmam Hatip ortaokullarında 3771 öğrenci ve 22 anaokulda 3100 öğrenci olmak üzere toplam 176 okulda 10 bin 869 öğrencinin yüz yüze eğitime başlayacağını belirten İl Müdürü Yakup Sarı, yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’ uyarınca, okullarda tüm alanlarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirildi. İl Müdürlükleri koordinasyonunda açılacak tüm okullara ihtiyaç duydukları dezenfektan, sabun gibi temizlik malzemeleri ulaştırıldı. Okullarımız öğrencilerimiz için gerekli tüm tedbirler alınarak temizlenmiş olup, tüm okullarımız ‘Okulum Temiz Belgesi’ ile belgelendirilmiştir. Sınıflarda yüksek sesle etkinlik yapılmaması için düzenlemeler yapıldı. Salgın hastalıktan korunma yollarıyla ilgili eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Öğrenciler arasında malzeme alışverişi yapılmaması konusunda gerekli bilgilendirmeleri içeren uyarılar ilgili alanlara asıldı. Okullarımızın temiz ve güvenilir mekânlar olduğunu toplumumuza göstermiş olacağız. İnşallah 1 Mart’ta ilkokullarımız, 8 ve 12. sınıflarımızdan sonra da diğer kademeleri en kısa sürede hep birlikte açacağız. Mart ayında başlayan uzaktan eğitim döneminde öğretmen, idareci ve velilerimizin göstermiş olduğu gayretli çalışmalar, yadırganamayacak kadar büyük bir özveri ile gerçekleştirildi. Bundan dolayı herkese çok minnettarım.”

Bu süreçte en büyük dayanaklarının, öğretmenler ve yöneticilerin özverili çalışmalarının olacağını ifade eden İl Müdürü Sarı, “2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını dilerken, tüm kademedeki öğrencilerimiz ile en kısa sürede okullarımızda buluşmayı temenni ediyorum.” dedi.