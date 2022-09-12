Çorum'da 89 bin öğrenci ders başı yaptı

M.BURAK YALÇIN

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 3 aylık tatilin ardından başladı. Çorum’da da il genelinde 89 bin 631 öğrenci yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcının heyecanını yaşadı.

Eğitim-öğretim yılının açılmasıyla birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ile birlikte Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi ve Başöğretmen Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Ziyaretlerde AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ile İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, okul müdürlerine yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, okulların eksiklikleri ve talepleri ile ilgili de bilgi aldılar.

2022-2023 eğitim-öğretim yılıyla ilgili yazılı mesaj yayınlayan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, okul öncesinde 8 bin 320 öğrenci, ilkokulda 27 bin 286 öğrenci, ortaokullarda 26 bin 707 öğrenci ve ortaöğretimde 27 bin 318 öğrenci olmak üzere toplamda 89 bin 631 öğrenci ile tüm kademelerde yüz yüze eğitimin başladığını söyledi.

Eğitim kalitesini artırmak için hem fiziki mekanları iyileştirmek ve çocukların daha güzel mekanlarda eğitimlerini sürdürmelerini sağlamak hem de teknik donanımlarla bilgi ve becerilerini geliştirmek için yoğun bir çalışma sürdürdüklerini ifade eden Abdullah Kodek, “Bu kapsamda Bakanlığımızın destekleriyle yaz döneminde tüm okullarımızda gerekli olan bakım ve onarım çalışmalarını tamamladık. Tüm paydaşlarımızla eğitim, öğretim faaliyetlerimize durmadan ve yılmadan devam ederek milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımanın kararlılığında, yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanı içerisindeyiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022, 16:45