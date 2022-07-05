Çorum’a Tarım Meslek Lisesi açılıyor

FATİH BATTAR

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Çorum’un Osmancık ilçesinde önümüzdeki eğitim-öğretim yılında Tarım Lisesi’nin faaliyete geçeceğini duyurdu.

Okulda, tarım alanında eğitim almak isteyen lise öğrencilerine hem teknik hem de uygulamalı eğitim verilecek.

Açılacak yeni okul tarım alanında LGS sınav sonucuna göre merkezi yerleştirme ile 30 öğrenci alarak 2022 - 2023 eğitim öğretim yılında ders başı yapacak.

Çorum’un sanayi kenti olmasının yanında bir tarım şehri olduğunu belirten Kodek, böyle bir lisesinin Çorum’da açılacak olmasının son derece sevindirici olduğunu belirtti.

Gençlerin tarıma daha önem vermesi gerektiğine dikkat çeken Kodek, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın işbirliğinin önemli olduğunu ifade etti.

Kodek; "15 gün önce girişimlerimizi yaptık ve ilimize bir Tarım Meslek Lisesi açılması için onayımızı aldık. Tarım Lisesi spesifik bir lise olduğu için bazı şartlar gerekiyor. Bundan dolayı da Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde hizmet verecek. Bu yıl sınalı bir şekilde diğer illerden de gelmek şartıyla 30 kişilik kontenjanımızı açtık. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçecek.. İnşallah bu sene öğrencilerimizi alıyoruz. 1 Temmuz itibariyle tercihlerimiz başladı. 25 Temmuz’da tercih sonuçları açıklanacak. Tarımla ilgilenen velilerimiz öğrencilerimiz Tarım Lisesi’ni tercih edebilir.” şeklinde konuştu

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ise salgın döneminde tarımının öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek; "Tüm dünyada yaşanan gıda konusundaki sıkıntıları üreterek aşacağız. Bunu da önce eğitimle sonra çalışarak yapacağız. İnşallah öğrencilerimizle beraber yapacağımız çalışmalarla üretime katkıda bulunacağımızı düşünüyorum." dedi.



