Çorum’da sınav heyecanı

FATİH BATTAR

Yaklaşık 2,5 milyonun öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Saat 10.15’te başlayan Temel Yeterlilik Testi 165 dakika sürecek. Koronavirüs nedeniyle öğrenciler sınav merkezlerine sosyal mesafeye uyularak, tek tek içeri alındı. Ayrıca öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Öğrenciler ve görevliler dışında okul bahçelerine kimse alınmazken, velilerin öğrencilerden daha heyecanlı olduğu gözlemlendi. Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler de çocuklarının başarısı için dışarda dua etti.

AŞGIN DA SINAV HEYECANI YAŞADI

Sınava Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın oğlu Habip Aşgın da katıldı. Mehmetçik Anadolu Lisesi’nde sınava giren oğlunu okula kadar bırakan Aşgın, diğer velilerle birlikte oğlunun sınavdan çıkışını bekledi.

Sınava giren bütün öğrencilere başarılar dileyen Aşgın; “Hergünü imtihan olan dünya hayatımızda çocuklarımız imtihan içinde imtihandalar bugün.... Sorular her biri için aynı olsa da hepsinin neticesi birbirinden farklı olacak. Sınava hazırlıktaki azimleri, çalışmalarında gösterdikleri istikrar ve kararlılık sonucu belirleyecek. Sınava hazırlanırken kendilerine destek olan öğretmenleri, aileleri ve arkadaşları bu aşamada yanlarında olamayacak. İmtihan salonlarına tek girecek ve sorularla tek başlarına yüzleşecekler. Kimsemin kimseye faydası yok bu aşamada. Azıklarında ne varsa, heybelerinde ne biriktirmişlerse ondan tüketecekler.Rabbim tüm çocuklarımızı ve bizleri dünya ve ahiret azığını iyi hazırlayanlardan ve dünya ve ahiret imtihanını kazananlardan eylesin. Tüm yavrularımıza girecekleri sınavda hayırlı başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, 30 dakika eklenerek 165 dakikaya çıkarıldı. Sınavda baraj puanı ise 170’e çekildi. Öğrenciler, Türkçe testinde 40, tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak sosyal bilimler testinde toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 olmak üzere fen bilimleri testinde de 20 soruyu cevaplayacak.

Yarın öğrenciler AYT sınavına girecek. Sınav dolayısıyla yarın saat 18.30’a kadar sokağa çıkma yasağı olacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve yamobil uygulamasından öğrenebilecekler.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2020, 14:50