Çorum’da yüz yüze eğitim başladı

FATİH BATTAR

Çorum’da kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında kırsal mahalle ve köy okullarında ders zili çaldı.

Çorum’da 53 birleştirilmiş sınıfta 552 öğrenci, 46 ilkokulda 3446 öğrenci, 55 ortaokul ve İmam Hatip ortaokullarında 3771 öğrenci ve 22 anaokulda 3100 öğrenci olmak üzere toplam 176 okulda 10 bin 869 öğrencinin yüz yüze eğitime başladı.

Yüz yüze eğitimin ilk ders gününde İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da Değirmendere Köyü Kardelen Akkuş İlkokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilerin ilk gün heyecanlarına ortak oldu.

Çorum’da yaklaşık 10 bin öğrencinin yüz yüze eğitime başladığını belirten Sarı; “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’ uyarınca, okullarda tüm alanlarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirildi. İl Müdürlükleri koordinasyonunda açılacak tüm okullara ihtiyaç duydukları dezenfektan, sabun gibi temizlik malzemeleri ulaştırıldı. Okullarımız öğrencilerimiz için gerekli tüm tedbirler alınarak temizlenmiş olup, tüm okullarımız ‘Okulum Temiz Belgesi’ ile belgelendirilmiştir. Sınıflarda yüksek sesle etkinlik yapılmaması için düzenlemeler yapıldı. Salgın hastalıktan korunma yollarıyla ilgili eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Öğrenciler arasında malzeme alışverişi yapılmaması konusunda gerekli bilgilendirmeleri içeren uyarılar ilgili alanlara asıldı. Okullarımızın temiz ve güvenilir mekânlar olduğunu toplumumuza göstermiş olacağız. İnşallah 1 Mart’ta ilkokullarımız, 8 ve 12. sınıflarımızdan sonra da diğer kademeleri en kısa sürede hep birlikte açacağız. Mart ayında başlayan uzaktan eğitim döneminde öğretmen, idareci ve velilerimizin göstermiş olduğu gayretli çalışmalar, yadırganamayacak kadar büyük bir özveri ile gerçekleştirildi.” dedi