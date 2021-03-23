Çorumlu öğretmen, “Türkiye birincisi” öyküsünü kitaplaştırıyor

Çorumlu okul öncesi öğretmeni Hande Çenesiz Er, Türkiye geneli öykü yarışmasında yaklaşık 600 öykü arasında birinci olduğu “Bu durum Bambam’ı asla ilgilendirmez” adlı öyküsünü kitaplaştırarak çocukların hayal dünyasına gerçekçi tarzıyla hitap etmeye hazırlanıyor.

Er, Başkent Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği programından mezun olduktan sonra bir taraftan akademik gelişimine ağırlık verirken, diğer yandan da hayal kurmayı ve kurduğu hayalleri çocuklarla paylaşmayı çok seven bir öğretmen olarak çeşitli eğitim kurumlarında mesleğini icra etti.

Daha önce yazdığı kısa öykülerin yakın çevresinde çok beğenilmesi üzerine MSE Yayınları ve Anaokulu Kitap iş birliğiyle düzenlenen 2020 Okul Öncesi Öykü Yarışması’na “Bu durum Bambam’ı asla ilgilendirmez” adlı öyküsüyle katılan Er, yarışmada birinci olarak kariyerinde önemli bir sıçrama yaptı.

Eşi Utku Er ile birlikte Çankaya Belediyesi’nin barınağından sahiplenip “Bambam” ismini verdikleri köpekleri ve Güneş İsimli kedileriyle Ankara’daki evinde yaşayan yazar, Başkent’teki eğitim çevrelerince hayli beğenilen öyküsünü kitaplaştırarak ülke genelindeki bütün çocuklara ulaşmayı hedefliyor.

Er, yaptığı yazılı açıklamada, öyküsüyle aynı ismi taşıyan kitabının Nisan ayı başında dijital platformda ve anlaşmalı satış noktalarında yerini alacağını bildirdi.

Çorumlu Özlem Çerezci'nin editörlüğünü yaptığı ve Gözde Eyce’nin resimlediği kitabın, çocukların hayal dünyasını geliştirecek ve hayvan sevgisi aşılayacak bir öykü içerdiğini belirten Er, ilk kitabının yayınlanmasının hemen ardından yeni bir öykü serisinin hazırlıklarına başlayacağını kaydetti.

Öykülerini gerçeklikten çok uzaklaşmadan, çevresindeki çocukları gözlemleyerek yazmaya özen gösterdiğini vurgulayan Er şunları kaydetti:,

“Onların hissettiklerini, beklentilerini anlamaya çalışarak; gözlemlerimi kurduğum hayallerle renklendirerek yazıyorum. Çocukları ve hayvanları çok seviyorum. Bu nedenle ilk kitabımda, hayatımın en kıymetli ögelerini bir arada değerlendirmek istedim.”

Er, kısa öykülerini @handecenesizer adresinden de paylaştığını sözlerine ekledi.