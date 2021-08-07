Derece yapan öğrenciler ödüllendirildi

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Yüksek Öğretim Sınavı (YKS)'nda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törende Kodek, YKS'de Türkiye derecesi yapan ve Çorum'da 1.2 ve 3 olan 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencilerine plaket takdim etti.

Çorum birincis Bahar Salman, Çorum 2'.si Ömer Faruk Şanlıer Çorum 3.'sü olan Ceyda Duman'ı tebrik eden Kodek, öğrencilerin başarısının Çorum için guru kaynağı olduğunu belirterek; "Çorum'da ki genel başarının daha yukarılara taşınması için hep birlikte var gücümüz ile çalışılacağız. Öğrencilerimizi, ailesini, okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve başarısında emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını temenni ediyorum" dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2021, 08:17