Eğitime kar engeli

Çorum'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde taşımalı eğitim yapan taşıma merkezi okullardan taşıma servisleri ile gelen öğrenciler ile bazı ilçelerde yüzyüze eğitim yapan okullarda iki gün eğitime ara verildi.

Konuyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "15 Şubat 2021 tarihinde yüz yüze eğitime başlayan okullarımızda, ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle, İl-İlçe Hıfzıssıhha kurullarının almış oldukları kararlar gereği;

Dodurga, Osmancık, İskilip, Boğazkale, Oğuzlar, Ortaköy, Sungurlu, Mecitözü ve Laçin ilçelerimizin yüz yüze eğitime başlayan okullarında iki gün (16-17 Şubat 2021)

Uğurludağ ilçemizin yüz yüze eğitime başlayan okullarında bir gün (16 Şubat 2021

İl merkezimizde ise taşımalı eğitim yapan taşıma merkezi okullarımızın taşıma servisleri ile gelen öğrencileri için 16 ve 17 Şubat tarihlerinde iki gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilmiştir." denildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 06:34