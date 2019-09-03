Eti Anadolu Lisesi’ne yeni okul

FATİH BATTAR

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, yeni eğitim-öğretim yılında Eti Anadolu Lisesi bahçesine yeni okul yapılacağının müjdesini verdi.

Çorum’da bu yıl 5 yeni okul yapılacağını aktaran Yılmaz, bu kapsamda Eti Anadolu Lisesi’nin yıkılacağını ve yerine yeni bir okul yapılacağını açıkladı. Yeni okul yapılana kadar öğrencilerin eski binada eğitime devam edeceğini belirten Yılmaz; “Eti Anadolu Lisesi yerine okul bahçesine yeni bir lise yapılacak. Eti Anadolu Lisesi’nde öğrenciler yeni bir okul yapılana kadar eğitim-öğretime devam edecek. Yeni okul yapımıyla ilgili bakanlıktan onayımız geldi. Bu yıl yapımına başlanacak.” dedi

Eti Anadolu Lisesi’nin yanı sıra geçtiğimiz yıl yıkım kararı alınan Karşıyaka Ortaokulu’nun bu yıl yapımına başlanacağını dile getiren Yılmaz, ayrıca Gülabibey İlkokulu ve Bekir Aksoy İlkokulu’nun da yıkılarak yerine yeni okul yapılacağını açıkladı.