Fen Lisesi Türkiye 2’ncisi oldu

Çorum 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi proje yarışmasında Türkiye 2’ncisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye’deki proje okulları arasında düzenlenen proje yarışmasında 15 Temmuz Şehitleri Fen lisesi öğrencilerinin Mikro ve Nanoteknoloji alanında hazırladığı “Biyouyumlu Yüzeylerin Nanoteknolojik Yöntemlerle Kaplanması ve Enfeksiyon Riskinin Azaltılması” isimli projesi akademik değerlendirmelerin ardından büyük başarı göstererek Türkiye 2’ncisi oldu.

4. Ulusal Bilim Kampı kapsamındaki proje yarışmasının ödül töreni salgın koşulları nedeni ile önceki gün zoom üzerinden çevirimiçi olarak düzenlendi.

Ödül töreni öncesinde projeyi hazırlayan 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencileri Türkü Sıla Pilgir ile Öykü Başaranhıncal Biyoloji Öğretmeni Ali Altuntaş danışmanlığında hazırladıkları projenin sunumunu gerçekleştirdiler.

Ödül töreninde sonuçların açıklanmasını bekleyen öğrencilerin heyecanına İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’te ortak oldu. Töreni öğrenciler ve aileleri ile birlikte takip eden Abdullah Kodek sonuç açıklandıktan sonra öğrencileri tebrik etti.

Kodek, geleceğin bilim insanları dediği başarılı öğrencilere, ailelerine, öğretmen ve idarecilerine de teşekkür etti.

Öğrencileri proje yarışmasına hazırlayan danışman öğretmen Ali Altuntaş da proje okulları arasında yapılan böyle bir yarışmada derece almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Altuntaş, bu gibi çalışmaların öğrencilere bilimsel çalışma yapma, yardımlaşma, birlikte iş yapabilme, araştırma ve problem çözme becerileri gibi önemli kazanımlar sağladığını belirterek bu tür ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmaya devam edeceklerini söyledi.

Okul Müdürü Süleyman İpek de proje çalışmalarının öğrencilerin akademik bilgilerini beceriye dönüştürmeleri açısından çok yararlı olduğunu dile getirerek proje çalışmaları kapsamında şimdiden üniversite laboratuarlarında bilimsel çalışmalar yapmalarının çok önemli olduğunu kaydetti.

Öğrencilerinin çağın gerektirdiği becerilere sahip olmaları için proje çalışmaları, etkinlikler ve faaliyetlere devam ettiklerini belirten Süleyman İpek, öğrencilerini ve danışman öğretmenlerini tebrik etti.

İpek, ayrıca proje çalışmaları sürecinde kendilerine desteklerini esirgemeyen Bilkent Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM) ve Çorum Elitpark Hastanesi yönetici ve çalışanlarına da vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021, 19:25