Güney Kampüs için heyecanlandıran gelişme

RECEP MEBET

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Güney Kampüsü için ilk kazmanın bu yıl vurulması bekleniyor.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki 481 dönümlük alanda hayata geçecek dev yatırım projesi için kollar sıvandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 2021 Yılı Yatırım Programı’nda, HİTÜ Güney Kampüsü’nde gerçekleştirilecek yatırımlar için de kaynak ayrıldı.

221 milyon 188 bin TL’lik bütçesinin 57 milyon 650 bin TL’sini yatırımlara ayıran HİTÜ, Tıp Fakültesi Morfoloji binası başta olmak üzere pek çok yatırımın inşaa sürecini başlatmaya hazırlanıyor.

‘Sağlık Kampüsü’ olarak da ifade edilen alanda altyapı çalışmalarını planlayan üniversite yönetimi, Tıp Fakültesi öğrencilerinin yıllardır süren eğitim ortamı ihtiyacını çözecek olan Morfoloji binasını öncelikleri arasına aldı.

Yatırım bedeli 40 milyon 800 bin lira olan Tıp Fakültesi Morfoloji binası için ilk etapta 10 milyon liralık kaynak ayıran HİTÜ, Güney Kampüsteki diğer binaları da sırasıyla hayata geçirmeyi planlıyor.

Öte yandan Çorum Oto Galericiler Sitesi arkasındaki 20 bin 564 metrekarelik alan ise, Diş Hekimliği Fakültesi’ni de bünyesinde bulunduracak olan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi için Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilmişti. Kamuoyuna yansıyan açıklamalara göre, Diş Hastanesi için de yakında çalışmalara başlanması bekleniyor.