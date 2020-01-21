Hasanpaşa’da okuyucular ve öğrenciler mağdur olmayacak

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Hasan Paşa Halk Kütüphanesi’nin yıkılarak yerine yenisinin yapılacağı belirtildi.

Ayrıca inşaat sürecinde burayı kullananların mağdur olmaması içinde belirlenen bir binada geçici olarak hizmet verecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gazetemizde yayınlanan “Hasanpaşa Halk Kütüphanesi’nin kapasitesi ihtiyacı karşılamıyor” başlıklı haber sonrasında basın açıklaması yayınladı.

Hasan Paşa Halk Kütüphanesi hizmet binasının 1963 yılında faaliyete geçtiğinin ve şu anki hizmet binasının da 39 bini aşan kitap kaynağı, 7 bine ulaşan okuyucu sayısının yanı sıra öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde çalışma ortamı olarak kullanıldığını belirtildiği açıklamada, “Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi’nin himayesinde Müdürlüğümüzce mevcut binanın fiziki ortamlarının iyileştirilmesi ek mekanlar oluşturulması konusunda çalışmalar yapılmış ancak mevcut binanın ekleme ve değişikliklere uygun olmadığının tespiti ve geleceğe yönelik faaliyetler için daha geniş ve modern bir binaya ihtiyaç duyulması, Hasan Paşa Kütüphanesi’nin yerine yeni bir bina yapılması gündemini oluşturmuştur. Bu doğrultuda İl Müdürümüz Sümeyra Şengül eşliğinde Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ve Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş ile anılan kütüphanede yapılan incelemeler sonrasında mevcut hizmet binasının yıkılması ve yerine yenisinin yapılmasına karar verilmiş, gerekli yazışmalar yapılmıştır. Hasan Paşa Kütüphanesi’nin yeniden yapılması sürecinde okuyucu ve çalışan öğrencileri mağdur etmemek için aynı bölgede Müdürlüğümüzce yeni bir bina aranmış, geçici kütüphane binası için tespit edilen mekânın tahsisi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir” denildi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2020, 19:44