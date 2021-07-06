İlahiyat Fakültesi’nde taşınma heyecanı

FATİH AKBAŞ

Kurulduğu günden itibaren Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan binasında faaliyetini sürdüren Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yeni binasını taşınıyor. Fakültede bugünlerde taşınma telaşı var.

1992 yılında Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi adıyla kurulan fakülte o günden beri Mimar Sinan Mahallesi’nde ki binasında hizmet veriyordu.

Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüs 1. Etabı projesi kapsamında 2014 yılında ihalesi yapılan ve inşasına başlanan İlahiyat Fakültesi yeni hizmet binasında çalışmalar bir süre sonra yüklenici firmadan kaynaklan sorunlar nedeniyle durmuş ve ardından sözleşme feshedilerek 2020 yılı Haziran ayında yeniden ihale yapılmıştı. İhalenin ardından çalışmalara başlayan yeni yüklenici firma bir yıllık bir sürede projeyi tamamladı. Şu günlerde İlahiyat Fakültesi’nde, çevre düzenlemesinin devam ettiği yeni binaya taşınma heyecanı yaşanıyor. Taşınma telaşındaki fakülte personeli de 28 yıldır ev sahipliği yapan binanın önünde toplu hatıra fotoğrafı çektirerek veda ettiler.

FAKÜLTENİN TARİHÇESİ

Gazi Üniversitesi’ne bağlı olarak İlahiyat Bölümü’ne alınan 30 öğrenci ile 1993-1994 eğitim-öğretim yılında öğretime başlayan ve ilk mezunlarını 1996-1997 eğitim-öğretim yılı sonunda veren fakülte, 2006 yılında kurulan Hitit Üniversitesi’ne bağlanmıştı. Fakültede 2009 yılında İlahiyat Bölümü ikinci öğretimi, 2013’de ise İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü açılmıştı.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2021-2022 eğitim-öğretim yılına Kuzey Kampüsü’nde inşası biten 18.400 metrekare kapalı alanı olan yeni binasında başlayacak. Binada 63 adet akademik personel odası, 10 adet amfi ve 24 adet derslik bulunuyor.