Kazak öğrenciler HİTÜ’yü tercih etti

EROL TAŞKAN

Kazakistan’dan gelen 25 öğrenci Hitit Üniversitesi’ne kayıt yaptırdı. Kazakistan ve Çorum arasında kurduğu gönül bağıyla Kazakistanlı öğrencilere Hitit Üniversitesi’nin tanıtımını yapan gönüllü Çorum elçisi Timur Nüsüphan, 25 Kazakistan öğrencisini Hitit Üniversitesi ile buluşturdu.

Yabancı öğrenci eğitimi konusunda emsal üniversitelere göre farklılığını ve tercih edilme çıtasını sürekli yükselten Hitit Üniversitesi, uluslararası bazda da dikkatle takip ediliyor.

Aynı uçakla ve özel servislerle Çorum’a getirilen öğrenciler, resmi işlemlerini tamamlayıp yurtlarına yerleşti.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yüksek lisans öğrencisi olan Kazakistanlı Timur Nüsuphan, Kazakistanlı öğrencilere kucak açan Hitit Üniversitesi’ne ve Çorumlular’a minnettar olduklarını belirterek, “Kazakistanlı öğrenciler ve veliler arasında Hitit Üniversitesi yakından bilinip takip ediliyor. Kendimize vazife saydığımız tanıtım konusunda başarılı bir noktaya ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çorum’u ve Hitit Üniversitesi’ni kendi evimiz ve vatanımız olarak kabul ediyoruz. Kazakistan’ın geleceği olan gençlerimizin Hitit Üniversitesi gibi kaliteli bir eğitim yuvasına emanet etmenin huzurunu yaşıyorum. Burada yetişen gençlerimiz, Kazakistan’ın geleceği olarak kardeş olan iki ülkenin ileride daha da kenetlenmiş olmalarının sebebi olacaktır.” dedi.

Tamamlanan resmi işlemlerin ardından MYO bahçesinde Yabancı Öğrenciler Ofisi Koordinatörü Murat Yılmaz ve yetkililer tarafından karşılandı, sohbet ve tanışma buluşmasında öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu da yüzlerine yansıdı. Korona mücadelesinin tüm tedbirlerinin bizzat uygulandığı uzun yolculuk sonunda gerçekleşen buluşmada da maske ve sosyal mesafe kuralları bizzat uygulandı.