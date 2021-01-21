KPSS'de Türkiye derecesi yapan öğrencileri tebrik etti

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Osmancık Derindere Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programı’ndan mezun 3 öğrencinin, ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) Tapu ve Kadastro branşında Türkiye derecesi elde etmelerinden dolayı tebrik etti.

İlk defa 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlayan, 2020’de ilk kez tekniker unvanıyla mezun veren Tapu ve Kadastro Programı, KPSS sonuçlarına göre Türkiye’nin en başarılı öğrencilerini mezun veren önlisans programları arasında yerini aldı.

ÖSYM’nin 25 Ekim 2020’de gerçekleştirdiği KPSS sonuçlarına göre, Osmancık Derindere Meslek Yüksekokulu Tapu ve Kadastro Programı mezunlarından Elif Sena Ay Türkiye 1’incisi olurken, Burak Bulut 2’inci ve Kadir Gürgil de 7’inci oldu.

Türkiye 1’incisi Elif Sena Ay, Sakarya Tapu Müdürlüğüne, Türkiye 2’incisi Burak Bulut Sinop ve Türkiye 7’incisi Kadir Gürgil ise Gaziantep’teki ilgili tapu müdürlüklerine atandı.

Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yaptığı açıklamada KPSS sınavında alanlarında derece elde ederek atanan mezunları tebrik etti.

KPSS Harita ve Kadastro branşında, Hitit Üniversitesi mezunlarının büyük bir başarı ortaya koyduğunu dile getiren Prof. Dr. Öztürk, “Mezunlarımızı tebrik ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 18:15