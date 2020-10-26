KPSS Türkiye birincisi Çorum’dan

FATİH BATTAR

2020 KPSS Lisans Sınavı’nda Türkiye birincisi Çorum’dan çıktı.

Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunu olan Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olarak görev yapan Saniye Keskin, KPSS ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı alanında 91 puanla Türkiye birincisi olarak Çorum’u gururlandırdı.

Günde 7-8 saat ders çalışarak, ailesi ve öğretmenlerinin de desteğiyle KPSS’ye evde hazırlanan Keskin, sınavda genel yetenek alanında 41 doğru 6 yanlış, genel kültürde 52 doğru 5 yanlış, Eğitim Bilimleri’nde 68 doğru 8 yanlış ve ÖABT’de ise 71 doğru 4 yanlış ile Türkiye birincisi olmayı başardı.

‘AİLEM VE ÖĞRETMENLERİMİN BAŞARIMDA EMEĞİ ÇOK BÜYÜK’

Türkiye birincisi olmasında ailesi ve öğretmenlerinin desteğinin çok büyük olduğunu anlatan Keskin; “Emeklerimi taçlandıran bir sınav sonucu ile karşılaşmak beni hem mutlu etti hem de onurlandırdı.Bu sonuç sadece 7 ay boyunca verdiğim bir emeğin sonucu değil elbette. Bu sonuçta annem Fatma Keskin'in, babam Murat Keskin'in, bende çalışma şevkini uyandıran ilkokul öğretmenim Nigâr Apaydın Yağız'ın, eğitim hayatımda gönlüme, zihnime dokunan tüm öğretmenlerimin ve de bana hayallerimin kapısını aralayan Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünde yer alan tüm hocalarımın emeği var. Başarımın mimarı onlar.” dedi

‘HAYALİMİN PEŞİNDEN GİTTİM’

Başarısını sırrının altında inanmak yattığını ifade eden Keskin; “Bu yola adım atarken birçok olumsuz söylem içeren cümleler duydum. Olmaz, atama az, başka bölümde oku, nasılsa memursun ne gerek var vs. sadece tebessüm ettim...! İnsanın bir hayali olunca birçok sebebi oluyor yola devam etmesi için ama insanın umudu olmadığında da pes etmesi için birçok bahanesi oluyor. O yüzden bu yola adım atmadan düşünün, kazanmayı istemek için yeterince sebebiniz var mı?” şeklinde konuştu

Öğrencilerinin gönüllerine dokunan bir öğretmen olmak istediğini sözlerine ekleyen Keskin; “Çünkü inanıyorum ki bir öğretmenin kalbi sevgiye ve öğrenmeye kapalı olmadığı sürece öğrencilerinin yüzü gülecektir.” ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020, 20:59