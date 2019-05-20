Kuyumculuk Teknolojisi Alanı açıldı

Çorum’da ilk defa TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılan Kuyumculuk Teknolojisi Alanı, önümüzdeki öğretim yılında eğitime başlayacak.

Ahlatcı Kuyumculuk ile TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında açılan Kuyumculuk Teknolojisi Alanında, imalatı yapılacak olan takıyı tasarlayan, ölçülerini belirleyerek kağıda aktaran ve üretimini yapan nitelikli teknik ustalar yetiştirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda Ahlatcı Kuyumculuk Üretim Müdürü Özgül İkiz tarafından, okulun 9. sınıf öğrencilerine Kuyumculuk Teknolojisi Alanı ve sektörle ilgili bilgi verildi.

Okulun konferans salonunda yapılan programda öğrencilerle buluşan Özgül İkiz, “Böyle değerli bir maden ancak değerli ustalar tarafından işlenir. Siz üreten Türkiye’nin geleceği olacak gençlersiniz. Siz üretmeye devam ettikçe biz Ahlatcı Kuyumculuk olarak sizlere her türlü desteği vereceğiz. Bu alanda okuyacak öğrencilere burs desteği sağlayacağız. Mezun olanlara iş garantisi veriyoruz. Kuyumculuk alanında süreklilik ve dürüstlük en önemli ilkemizdir.” dedi.

Program, öğrencilerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

(Haber Merkezi)