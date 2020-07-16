LGS'de Türkiye birincisi oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Çorum'dan da Çorum Belediyesi Prof. Dr Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu 8.Sınıf Öğrencisi Hafız Yasin Yazıcı tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincileri arasında yer aldı. Başarısıyla Çorum'u gururlandıran Yazıcı, öğretmenleri tarafından tebrik etti.

