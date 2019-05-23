Makine Mühendisi adaylarına tavsiyeler

Hitit Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde sektör temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldığı seminerler devam ediyor.

Seminere TMMO İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyesi Erkan Dalyan ve Teknik Görevli Mehmet Öztürk katılıp öğrencilere TMMOB hakkında detaylı bilgi verdi.

Makina Mühendisi olduktan sonra başvurulabilen Ulusal Belgelendirme Programlarından bahseden Mehmet Öztürk, Çorum’da verilebilen eğitimleri, eğitim ve sınav sonrası elde edilen yetkilendirme belgelerinin endüstride kullanım alanlarını anlattı. Soru-cevap kısmında öğrencilere kariyer tavsiyeleri veren TMMO Yetkilileri, teknik geziler vasıtasıyla mühendis adaylarının ilerideki olası çalışma ortamlarını mezun olmadan önce görmelerinin mesleği tanımak için en önemli adımlardan biri olduğunu aktardılar.

(Haber Merkezi)