FATİH BATTAR
Çorum İl Milli Eğitim Müdürü değişti. Yozgat Bozok Üniversitesi’nde görev yapan Ömer Yılmaz, bir yıl geçici görev ile Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.
Seyit Ali Büyük’ün Konya’ya atanmasından Yahya Çoban 10 Mart’tan bu yana Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Bakanlık yeni bir kararla Çorum’a Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Ömer Yılmaz’ı atadıGüncelleme Tarihi: 13 Haziran 2019, 12:07
Hayırlı Uğurlu Olsun. Yozgat da bizim memleket değil mi? Diğer yerel gaste sitem etmişte Yozgat tan ne eksiğimiz var diye...
Biri kendi yeğeni olmak üzere kurumdan kuruma zıplatarak koskoca Çorum'u maymuna çeviren vekiliniz nerdeyse Belediye Başkanını da kendi ırkından seçtirecekti de neyse.....