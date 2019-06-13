Milli Eğitim Müdürü değişti

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü değişti.

Milli Eğitim Müdürü değişti

FATİH BATTAR

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü değişti. Yozgat Bozok Üniversitesi’nde görev yapan Ömer Yılmaz, bir yıl geçici görev ile Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.

Seyit Ali Büyük’ün Konya’ya atanmasından Yahya Çoban 10 Mart’tan bu yana Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Bakanlık yeni bir kararla Çorum’a Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Ömer Yılmaz’ı atadı

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2019, 12:07
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YORUMLAR
Hayırlı Uğurlu Olsun Ömer Bey'e !
Hayırlı Uğurlu Olsun Ömer Bey'e ! - 2 saat Önce

Hayırlı Uğurlu Olsun. Yozgat da bizim memleket değil mi? Diğer yerel gaste sitem etmişte Yozgat tan ne eksiğimiz var diye...
Biri kendi yeğeni olmak üzere kurumdan kuruma zıplatarak koskoca Çorum'u maymuna çeviren vekiliniz nerdeyse Belediye Başkanını da kendi ırkından seçtirecekti de neyse.....

Mustafa Tahir AŞKIN
Mustafa Tahir AŞKIN - 1 saat Önce

Şehrimizin kendi öz evladı dururken, yine lobisi ile meşhur yozgat'ın gece yarısı işgüzarlığı. Yıllardan beri süre gelen bu düzene Çorum siyasetçilerinin bir dur demesinin zamanı bence geldi de geçti. Kısacası YETER ARTIK. Çorum dan bürokrat mı çıkmıyor da sürekli ve ne hikmetse hep de yozgatlı devşirme bürokratlar ile bu çark döndürülmeye çalışılıyor. 25 sene çaıışıp emekli olduğum kendi kurumum olan SGK'da da bunu sürekli yaşadık. Halihazırda SGK İl Müdürü olan Ömer TÖK için de yarın bir gün aynı durum zuhur ederse, cidden içler acısı olur. Yeter artık. Çorum kendine yeter. Kimsenin bürokratına ihtiyacı da yok. Yahya ÇOBAN çocukluk arkadaşım olup, bu görevi layığı ile yerine getirebilecek donanıma sahip. Lütfen bu düzene bir son verin. Yazacak söyleyecek daha çok konu var ama ........... Umarım bu yanlışdan bir an önce dönülür. Ve mevcut bürokratlarımıza da sahip çıkılır. Çorum un öz evlatlarını lütfen harcatmayalım. Yıllar önce SGK İl Müdürü Ayhan YÜRÜYEN beyin SGK için verdiği çabalar, yaptığı görevler malum iken, son 6 yıldır yerinde sayan bir kurum. Bırakalım, müsade etmeyelim sayın siyasetçiler Çorumumuza yozgat dan bürokrat atamalarına. Koskaca Türkiye de başka İl mi kalmamış da her Allahın yozgatlısı Çorum a gözünü dikiyor. LÜTFEN....

adsız
adsız - 39 dakika Önce

çorumu da yozgat a bağlayın da olsun bitsin bari. rahat edelim.

mahir çelik
mahir çelik - 49 dakika Önce

Artik yahya beyi milli eğitim bakanı yaparsiniz ....

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