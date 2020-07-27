Muhammed Emin Arayıcı Türkiye birincisi oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT oturumunda Bilgi Koleji öğrencisi Muhammed Emin Arayıcı Türkiye birincisi olmayı başardı. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi sınavında da Türkiye 102.'si olmayı başaran Arayıcı, Çorum'un eğitimde gururu oldu.

Ankara, Antalya, Aydın, Nevşehir'in yanında Türkiye birincisi olarak Çorum'un da adını duyuran Muhammed Emin Arayıcı'yı İl Milli Eğitim Müdürü tebrik ederek, altın, kitap ve teşekkür belgesi takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2020, 12:16